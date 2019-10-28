نائب عن الفتح: الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق مطالب المتظاهرين

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، أن مطالب المتظاهرين دستورية، لافتا الى أن الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق تلك المطالب.

وقال الكناني في حديث لـ برنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية مساء كل يوم، "اليوم البلد يعيش فوضى وكل الكتل السياسية تريد ان تنتهي هذه الفوضى"، مؤكدا أن "مطالب المتظاهرين دستورية".

وأضاف الكناني، "اليوم بدأت عملية التشكيك بقرارات مجلس النواب وذلك بسبب عدم الثقة بين المواطن والسياسي"، مؤكد أن "ذلك يستوجب وجود حزمة اصلاحات سريعة وملموسة على ارض الواقع لكسب تلك الثقة مجددا".

وأشار النائب عن تحالف الفتح الى أن "الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق مطالب المتظاهرين"، منوها الى أن "موضوع استقالة الحكومة من ضمن الخيارات المطروحة ولا نستبعدها اذا نفذت الحلول".