محافظ النجف الاشرف يقرر الغاء استثمار المطار

قرر محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، إلغاء قرار مجلس المحافظة السابق بخصوص منح المطار فرصة استثمارية ادارةً و تشغيل.

وذكر بيان للمحافظة ان “القرار ياتي تنفيذاً لقرار مجلس النواب العراقي في منحنا الصلاحيات الادارية والمالية والتي فوضنا بها قبل ساعات”.

واشار الى انه قرر، “عدة اصلاحات فورية في النظام الاداري في عموم المحافظة”.

وأوضح البيان أن “ادارة المطار ستناط إدارياً و مالياً بالمحافظة وفنياً بسلطة الطيران المدني على ان يتم حسم ملف شركة العقيق الكويتية بالطرق القانونية”.

واشار الى “مفاتحة هيأة النزاهة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق فوري بجميع المشاريع التي أبرمها مجلس الادارة السابق للمطار كونهم لا يمثلون الجهة المستثمرة للمطار وإنما مكلفون بأدارة المطار من قبل المجلس السابق واحالته للجهات القضائية”.