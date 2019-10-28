التمييز الاتحادية تصادق على عقوبة الحبس لعضوين باتحاد الكرة

صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على عقوبة الحبس لمدة سنة بحق امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بتهمة تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال في انتخابات اتحاد الكرة.

وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد اصدرت حكمها بالحبس لمدة عام ونصف العام لرضا وزوير، قبل ان يتقدم وكلاء المتهمين بالطعن التمييزي، لتصادق بعدها محكمة التمييز، على قرار الحبس لمدة عام واحد على المتهمين في قرارها التالي: