تواقيع برلمانية لإلغاء مجالس المحافظات نهائياً وتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب إلى النصف

أعلن عضو مجلس النواب، ستار الجابري، اليوم الاثنين، البدء بجمع تواقيع لأعضاء البرلمان، وتقديم طلب يتضمن الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي نهائياً، وليس حلها فقط.

وقال ستار الجابري، في بيان إنه "بدأ بجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب، ضمن التعديلات الدستورية بعد تصويت مجلس النواب اليوم، على تشكيل لجنة تقترح تعديل بعض فقرات الدستور بما يتلائم مع طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة، وبما ينسجم مع طلبات الشعب العراقي والمتظاهرين وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

وأضاف الجابري، أن "مجلس النواب صوّت اليوم على تشكيل لجنة ضمن المادة ١٤٢ الدستورية لتشكيل لجنة تعديل بعض فقرات الدستور وان من ضمن حزمة الاصلاحات اليوم هو التصويت على حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من تاريخ التصويت"، مبيناً أن مقترحه وجمع التواقيع وتقديمها الى اللجنة يهدف الى "إلغاء مجالس المحافظات نهائيا كونها ضمن الدستور".

وأوضح، أن "المقترح تضمن كذلك انتخاب منصب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية من قبل الشعب مباشرة، ويكون ارتباط المحافظ بمجلس النواب وهو مسؤول عن الوحدات الإدارية".

وأشار النائب في البرلمان، إلى أن "المقترح يدعو كذلك الى تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى نصف العدد بدلا من ان يمثل النائب 100 الف مواطن من الشعب سيمثل 200 الف مواطن، وهي ضمن مقترحات تعديل الدستور".