المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة : سنعين بدلاء للمسؤولين الذين حرضوا على التظاهرات اليوم

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، إن أمراً صدر بفصل رئيس أي جامعة وعميد كلية ومدير مدرسة أخرج الطلبة بالتظاهرات اليوم.

وقال خلف في تصريح صحفي: "سنعين بدلاء للمسؤولين الذين حرضوا على التظاهرات اليوم"، مبيناً أن "جهات هددت الجامعات والمدارس، من أجل إخراج طلبتها للتظاهرات".

وأضاف، ان "هناك فضائيات جندت برامجها لتحويل مسار التظاهرات الى العنف".

واردف خلف :"نحن مع التظاهرات لكن لانعرف من يقودها للتفاوض معهم"، مضيفا :"الحكومة اعتقلت 69 شخصا قاموا بالتخريب وحرق المباني".

وأشار إلى انه "احلنا عدد من الضباط والعناصر للمحاكم العسكرية لمواجهتهم بعض المتظاهرين بالرصاص الحي".

ومضى المتحدث باسم عبد المهدي بالقوال، إن "رئيس الوزراء يقر بتقصير الدولة في توفير الخدمات، وهو يعمل بشكل جاد لإيجاد الحلول".