مصدر برلماني: البرلمان يخاطب رئاسة الوزراء بغية حضور عبد المهدي أو من ينوب عنه

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن مجلس النواب خاطب رئاسة الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أو من ينوب عنه للبرلمان.

وقال المصدر ، إن "البرلمان يخاطب رئاسة الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء او من ينوب عنه الى البرلمان خلال الساعاتالمقبلة لتقديم ما لدى الحكومة من اجراءات تم المضي بها او سيتم تطبيقها تلبية لمطالب المتظاهرين".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.