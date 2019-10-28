البرلمان يرفع جلسته لمدة ساعة

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ11 لمدة ساعة لمخاطبة رئيس الوزراء بشان القرارات التي تم التصويت عليها.

وقال مصدر نيابي ، إن "البرلمان رفع جلسته لمدة ساعة لمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال قرارات تخص ما تم التصويت عليه داخل الجلسة، ليتم التصويت على تلك القرارات حين عقدها".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.