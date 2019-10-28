البرلمان يشكل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تشكل لجنة نيابية لتعديل الدستور وتسليمه إلى المجلس خلال أربعة أشهر.

وقال مصدر نيابي،إن مجلس النواب قرر بموجب المادة ١٤٢ من الدستور تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال المدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

وعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.