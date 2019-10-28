عمليات بغداد تنشر صورا لتكتك ضبط بداخله رمانات في التحرير

نشرت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، صورا لتكتك ضبط بداخله على رمانات يدوية محلية الصنع في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان ان "القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على احد المندسين يقود دراجة نارية (تكتك) بداخلها صندوقين يحويان 30 رمانة يدوية محلية الصنع كان يروم ادخالها الى ساحة التحرير لاستهداف المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء".

واضاقت انه "تم إحالته الى الجهات التحقيقية مع المبرزات الجرمية".