البرلمان يصوت على الغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين

صوّت مجلس النواب، الاثنين، على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين.

وقال مصدر نيابي إن "مجلس النواب صوّت، اليوم، على قرار إلغاء المخصصات المالية والأمتيازات من المسؤولين والرئاسات وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين"

وأضاف أن "تنفيذ قرار الإلغاء سيكون ابتداءً من اليوم".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي.