5 أعضاء من مجالس المحافظات عن الحزب الشيوعي يعلنون استقالاتهم من مناصبهم

أعلن أعضاء مجالس المحافظات عن الحزب الشيوعي العراقي، الاثنين، استقالاتهم من مناصبهم "استجابة لمطالب الجماهير وإرادة الناخبين"، معتبرين أن التغيير الجذري بات ضرورة ملحة.

وقال عضو مجلس بغداد فرحان قاسم، وعضو مجلس المثنى غازي الخطيب، وعضو مجلس بابل عقيل الربيعي، وعضو مجلس ذي قار شهيد الغالبي، وعضو مجلس البصرة جمعة الزيني، في بيان نتابع بقلق واهتمام كبيرين ما يجري في عراقنا العزيز وفي محافظاتنا الغالية، وإنه لمما يدمى القلب أن يسقط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المنتفضين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وبإنهاء نظام المحاصصة والفساد وتدشين مرحلة جديدة في حياة بلدنا بمحافظاته كافة".

وأضاف الأعضاء الخمسة، "أننا وانسجاماً مع مواقف حزبنا الشيوعي العراقي، وانحيازه الكامل إلى جانب طموحات وتطلعات شعبنا، وتَوْقه إلى الحياة الحرة الآمنة الكريمة والى بناء دولة العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة والقانون، واستجابةً إلى مطالب جماهير شعبنا المنتفضة، وإرادة ناخبينا في محافظاتنا، نعلن استقالتنا من مجالس المحافظات التي نحن أعضاء فيها".

وتابع البيان، أنه "في الوقت نفسه نعلن اصرارنا على الدفاع عن مصالح الجماهير في محافظاتنا، وحقوق عموم أبناء شعبنا وسنمضي معهم نحو تحقيق التغيير الجذري المنشود، الذي بات ضرورة ملحة لإنقاذ بلدنا مما هو فيه اليوم، ولكي يرى شعبنا أخيراً الضوء في نهاية النفق المعتم".