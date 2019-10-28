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النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات ايلول الماضي


اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر ايلول الماضي، مبينة ان الايرادات المتاتية منها بلغت اكثر من 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 107 مليوناً و276 الف و327برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و321 مليونا و 203 الف دولار".

واضاف جهاد، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 103 مليونا و10 الف و 306 برميل ، بإيرادات بلغت 6 مليارات و89 مليونا و 244 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و166 الف و848 برميلا، بايرادات بلغت (189) مليونا و(313) الف و(916) دولارا ".

وتابع ان الصادرات من حقل القيارة بلغت 877 الف و196 برميلا ، بايرادات بلغت 32 مليونا و263 الف و268 دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن 221 الف و977 برميلا بايرادات بلغت 10 ملايين و381 الف و864 دولارا".

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 58،924 دولاراً".

واشار الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 44 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ويصدر العراف معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات اقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن.

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