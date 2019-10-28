الأخبار

الرئيس صالح: لم أعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة


صرح الرئيس العراقي برهم صالح خلال مقابلة أجراها مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأسبوع الماضي ونشرت اليوم الاثنين، أنه لم يعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف.

وقال برهم صالح إن العراق قد يكون مستعدا لإعادة التفكير في علاقاته مع دول أخرى بما في ذلك روسيا وإيران، حسبما نشره الموقع الإخباري.

وأكد أن "الولايات المتحدة حليف مهم وشريك.. نريد استمرار هذا الأمر ولا نريد بالتأكيد استخدام أراضينا".

وأشار إلى أن العراق يثمن علاقته مع الولايات المتحدة التي تمتد لـ16 عاما، لكن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعل الأمر صعبا.

وقال الرئيس العراقي إن "القوة الحالية للولايات المتحدة توضع محل شك بطريقة جادة للغاية.. وحلفاء أمريكا قلقون بشأن الاعتماد على واشنطن".

وأفاد الموقع الذي أجرى المقابلة بأن الرئيس العراقي كرر استخدام كلمات "إعادة الضبط" أو "إعادة التفكير" عند وصف نهج العلاقات العراقية الأمريكية، كما لم يستبعد أن يدفع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة إلى إعادة بناء العلاقات بطريقة مغايرة مع كل من روسيا وإيران.

 

 

 

وردا على سؤال عما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى إعادة التوجه نحو روسيا وإيران، قال صالح "إنه لا يستبعد ذلك".

وشدد صالح قائلا "لسنا من الذين يذهبون للأمريكان أو الروس ويقولون لهم إذا لا تفعل هنا من أجلي سأذهب في الاتجاه الآخر"، متابعا "لكننا نحتاج إلى التفكير في أولوياتنا".

وأبدى الرئيس العراقي مخاوفه مما حصل في شمال سوريا والانسحاب الأمريكي وكيف ترك الأكراد لمواجهة الأمر وحدهم، ناهيك عما يمكن أن يتسبب به هذا الأمر من خطر عودة تنظيم "داعش" الارهابي إلى المنطقة.

كما عبر برهم صالح عن القلق من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن هذه الحرب ستؤدي إلى "كارثة على الجميع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ كربلاء يوجه بتقليص الدوام الرسمي لجميع المؤسسات الحكومية
تحقيق الحلة تصدر أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة بابل
5 أعضاء من مجالس المحافظات عن الحزب الشيوعي يعلنون استقالاتهم من مناصبهم
القضاء يصدر أمر استقدام بحق وزيرين سابقين وأعضاء مجلس نواب حاليا
خمسة اعضاء بمجلس النجف يستقيلون من مناصبهم ويقدمون طلبا لحل مجلس المحافظة
صربيا تنفي أنباء تدخلها في تظاهرات العراق: مزاعم خبيثة
النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات ايلول الماضي
بيان جديد من محافظة كربلاء بشأن حظر التجوال
أمانة مجلس الوزراء: إطلاق منح الطوارئ الأربعاء المقبل
مصدر عسكري عراقي : القوات الأميركية التي دخلت من سوريا غادرت
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك