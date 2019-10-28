المتحدث باسم رئيس الوزراء : زج الطلاب في التظاهرات انتهاك للطفولة

اعتبر اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، زج الطلاب في التظاهرات بانه "انتهاك للطفولة".

وقال خلف في مؤتمر صحفي إن "92 بالمئة من المتظاهرين المصابين خرجوا من المستشفيات"، مؤكداً على "عدم السماح بالتجمع في الاماكن غير المرخصة للتظاهرات".

وأضاف أن "زج الطلاب في التظاهرات انتهاك للطفولة"، مؤكداً أن "وزير الداخلية لا يسمح باستخدام السلاح في التظاهرات".

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، :"نمتلك وثائق وأدلة بخصوص العناصر التي حملت السلاح بين صفوف المتظاهرين"، مؤكداً :"لن نسمح بان تتسبب المظاهرات بتعطيل مصالح المواطنين".