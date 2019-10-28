مصدر من داخل العتبة الحسينية ينفي غلق أبواب العتبتين المقدستين

نفى مصدر من داخل العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاحد، اغلاق ابواب العتبتين المقدستين امام الزوار.

وقال المصدر ان "الاخبار التي تتحدث عن اغلاق ابواب العتبتين عار عن الصحة ولا اساس له"، مؤكدا، ان" حركة الزائرين تجري بانسيابية عالية".

وكانت وسائل اعلام نشرت في وقت سابق من اليوم، قيام ادارات العتبات المقدسة في كربلاء باغلاق ابواب العتبة الحسينية والعباسية بسبب الاوضاع الامنية في المحافظة وما تشهده من احتجاجات كبيرة.