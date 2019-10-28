ابو مهدي المهندس: الحشد مستعد للوقوف ضد الفتنة التي تبغي تدمير العراق

أفاد نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الاحد، ان الحشد الشعبي يقف خلف القوات الأمنية لحفظ الأمن تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال المهندس خلال حضوره مجلس عزاء الشهيد وسام العلياوي وشهداء الحشد الذي اقامته حركة عصائب اهل الحق في مقرها ببغداد: نراقب الأحداث بشكل تفصيلي ونفرق بين المطالب الحقيقية للمتظاهرين ونأمل من الحكومة تلبيتها.

ودعا جميع السياسيين الى مساندة رئيس الوزراء لتحقيق جميع المطالب المشروعة.

وتابع الى ان الحشد الشعبي سيتدخل في الوقت المناسب تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو مستعد للوقوف ضد الفتنة التي تبغي تدمير العراق ومنجزاته.

واكد المهندس في حديثه الى ان الحشد هو القوة الاحتياطية للقوات الأمنية بمختلف صنوفها التي تسعى لفرض الامن بالبلاد.

واضاف الى انه: نعاهد شعبنا وكل الشرفاء ومرجعيتنا العليا على الاستمرار لحفظ امن العراق وتحقيق مطالب الناس