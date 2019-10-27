عاجل : رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
الأخبار

الحلبوسي وزيدان يبحثان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين


بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ان "رئيس مجلس النواب التقى، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وبشكل عاجل من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة، فضلا عن التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في مجال مكافحة الفساد وتشريع القوانين اللازمة".

وأضاف أن "اللقاء ناقش تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد".

وأوضح البيان، أنه "تم بحث أهمية الإسراع بالتحقيق ‏في الاعتداءات على المتظاهرين من قبل الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، والتحقيق بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء المعتدين الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة الواجبة التنفيذ بصلة، وضرورة دعم الحكومة بتحقيق المطالب وفرض الأمن، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث باستقرار المواطنين".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
الحلبوسي وزيدان يبحثان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
"أنا أنجبتك وأنا أقتلك"... الرئيس الشيشاني يعلق على مقتل الارهابي ابو بكر البغدادي
التربية توجه بمعاقبة وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام
الداخلية: مجموعة تنوي إضرام النار بخيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بحرقها
نائب: تغيب نواب عن جلسة أمس دليل على عدم الشعور بالمسؤولية
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
بيان من مجلس القضاء الأعلى بشأن التظاهرات
الحشد ينفي انباء انسحاب قطعاته من عمليات غرب الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك