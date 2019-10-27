وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة

اعتبرت وزيرة التربية سهام العلي بك، الأحد، "زج طلبة المدارس" في التظاهرات بأنها عملية مرفوضة، فيما أكدت أن التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية.

وقالت العلي بك في بيان إن "محاولة زج طلبة المدارس في التظاهرات الأخيرة، عبر إخراجهم من المدارس، أو السماح لهم بالتظاهر داخلها، هو عملية مرفوضة ولا يمكن القبول بها".

وشددت على أن "التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية، وإدارات المدارس، للحفاظ على سلامتهم وضمان عدم زجهم وأدلجتهم بأي شأن سياسي أو غيره، نظراً لأنهم دون السن القانونية، ولأن التصرف الأخير يمكن أن يعرضهم للخطر".

وأهابت العلي بك، بـ "الكوادر التدريسية، وإدارات المدارس، فضلاً عن مديريات التربية في عموم المحافظات، بالحفاظ على التلاميذ وعدم السماح بإخراجهم من المدارس تحت أي ظرف، إلا عند انتهاء مدة الدوام الرسمي، وعودتهم إلى منازلهم".

وأكدت أن "مديريات التربية في المحافظات ومنها محافظة بغداد مسؤولة بالدرجة الأولى ادارياً عن المدارس التي ترتبط بها وان هذه المسؤولية تحديداً هي مسؤولية مجالس المحافظات لا وزارة التربية، وتعتبر هي مرجعيتها الأولى، وهي ملزمة بتطبيق ما يصدر عن الوزارة من تعليمات، تحرص على النأي بالتلاميذ عن استغلالهم والمتاجرة بأصواتهم".

وكان الناطق باسم وزارة التربية فراس محمد حسن قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن إصدار الوزارة توجيهاً بفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام الرسمي.

ونظمت عدد من المدارس في بغداد، وقفات طلابية لمساندة المتظاهرين الذين يرابطون في ساحات التظاهر بعدد من محافظات البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.