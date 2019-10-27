عاجل : رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
الأخبار

"أنا أنجبتك وأنا أقتلك"... الرئيس الشيشاني يعلق على مقتل الارهابي ابو بكر البغدادي


علق الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، على صفحته الخاصة على "تيليغرام" معلقا على الأخبار التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مستشهدا بمقولة شهيرة للكاتب الروسي، نيقولاي غوغول، قائلا "أبو بكر البغداي مرة أخرى قتل؟ أتذكر في هذه اللحظة كلمات تاراس بلبا لابنه أندريه: أنا أنجبتك وأنا أقتلك".

وأضاف قاديروف قائلا "إن مقتل البغدادي لا يغير شيئا، إذا استمر تقسيم الإرهابين إلى جيدين وسيئين. لقد مات بن لادن لكن القاعدة على قيد الحياة. من المهم تطهير الأراضي السورية كاملة من تنظيم داعش".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
الحلبوسي وزيدان يبحثان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
"أنا أنجبتك وأنا أقتلك"... الرئيس الشيشاني يعلق على مقتل الارهابي ابو بكر البغدادي
التربية توجه بمعاقبة وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام
الداخلية: مجموعة تنوي إضرام النار بخيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بحرقها
نائب: تغيب نواب عن جلسة أمس دليل على عدم الشعور بالمسؤولية
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
بيان من مجلس القضاء الأعلى بشأن التظاهرات
الحشد ينفي انباء انسحاب قطعاته من عمليات غرب الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك