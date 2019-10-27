شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة

عرضت قيادة شرطة البصرة، مجموعة لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة.

وقال قائد شرطة البصرة رشيد فليح في مؤتمر صحافي عقده اليوم ان "هؤلاء المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم قامو باطلاق قنابل المولتوف مما تسبب باستشهاد اثنين من المنتسبين واصابة 18 اخرين".

واضاف ان "هؤلاء حاولوا حرق مبان حكومية خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة"، مشيرا الى انهم "اعترفوا بتخطيطهم لتنفيذ اجنداتهم خلال التظاهرات".