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الحشد ينفي انباء انسحاب قطعاته من عمليات غرب الموصل


نفى الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قطعات تابعة له من غرب الموصل.

وقال آمر اللواء ٤٠ في الحشد الشعبي رائد الكروي في بيان "ننفي بشدة الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قطعات الحشد من قاطع عمليات غرب الموصل وهي أخبار مزيفة تندرج ضمن مجموعة أنباء مزيفة ومفبركة عملت بعض وسائل الإعلام على الترويج لها".

وأكد الكروي، أن "قوات الحشد الشعبي تمارس مهامها بشكل كامل في القاطع المذكور (من مدينة تلعفر صعودا الى شارع المطار) وهي تتمتع بالأمن والاستقرار في ظل وجود الحشد وتعاون الأهالي معنا"، لافتاً إلى "محاولات داعش المختلفة من أجل زعزعة الوضع الأمني وضرب الاستقرار".

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