مصدر استخباري: مقتل الارهابي غزوان الراوي خلال العملية الاميركية ضد البغدادي

كشف مصدر استخباري، الاحد، عن مقتل المعاون الامني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" الارهابي غزوان الراوي خلال العملية الاميركية ضد ابو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله انه "تم قتل الإرهابي المدعو غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي في العملية الاميركية التي قتلت الارهابي ابو بكر البغدادي".

واضاف ان "الاستخبارات قدمت معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الإرهابي البغدادي وقتله".