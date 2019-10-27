اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن احباط تهريب كمية كبيرة من الادوية البشرية دخلت العراق تحت مسمى "مساعدات انسانية".

وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان ان "الهيئة كشفت عن عملية تهريب ادوية بشرية بكميات كبيرة دخلت البلاد تحت مسمى مساعدات أنسانية".

واضاف ان "ذلك جاء من خلال متابعته المستمرة والزيارة الميدانية للمنافذ الحدودية وتأكيده على ضرورة حماية أمن البلاد والمواطن وهي من أولويات مهام هيأة المنافذ الحدودية".