مصدر: مجلس النواب يحضر لعقد جلسة يوم غد الاثنين

أفاد مصدر نيابي، الاحد (27 تشرين الأول 2019)، بتحضير مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد، بعد فشله بعقدها يوم أمس السبت.

وقال المصدر إن "عدد من قادة الكتل السياسية، يتحركون لجمع العدد الكافي من النواب، لتحقيق نصاب يمكن من خلاله عقد جلسة نيابية".

وأضاف، أن "الجلسة ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين، وتنفيذها، وتطورات الأمني في البلاد، إذا تم عقدها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه نواب سائرون داخل البرلمان "للاعتصام" بعد أن أعلنوا بدأهم اعتصاماً مفتوحاً مساء أمس، ولجوءهم للمعارضة.

وكان المجلس قد فشل، السبت (26 تشرين الأول 2019)، بعقد جلسة استثنائية، بسبب عدم تحقيقه النصاب الكافي لانعقادها.