المرور توضح سبب الاختناقات المرورية في الكرخ والرصافة وتكشف عن ’’الطرق المغلقة’’

كشف المسؤول في إعلام مديرية المرور العامة، فادي الخزعلي، الأحد (27 تشرين الأول 2019) عن سبب الزخم المروري في شوارع العاصمة بغداد.

وقال الخزعلي في حديث صحفي إن "تدقيقاً أمنياً كبيراً يطال المركبات في العاصمة بغداد، للحفاظ على الممتلكات العامة وسلامة الموظفين ودوائر الدولة"، لافتاً إلى أن "هذا التدقيق سبب زخماً مرورياً كبيراً في جانبي الرصافة والكرخ".

وعن القطوعات، أشار إلى أنها "تشمل طرق ساحة التحرير وما حولها، وساحة الطيران، وجسر الجمهورية باتجاه الكرخ، ومدخل المنطقة الخضراء من تقاطع الشواف، ومبنى وزارة الخارجية، في منطقة العلاوي، وتقاطع التشريع".

وأضاف، أن "تنسيقا يجري بين المرور وعمليات بغداد لفتح أكثر من منفذ ضمن السيطرات الثابتة والمتحركة، لتخفيف الزخم عن بعض المناطق".

وفي الاثناء، تم فتح سريع محمد القاسم، بعد أن قُطِعَ في وقت سابق لأسباب أمنية.