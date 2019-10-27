اعتقال "داعشيين" في كركوك اشتركا بقتل شخص قبل 20 يوماً

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على عنصرين بتنظيم "داعش" الارهابي جنوب غربي كركوك شاركا بعدة عمليات بينها قتل شخص قبل 20 يوماً.

وقالت الخلية في بيان ه، إنه "خلال عملية نوعية، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تلقي القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابي في قضاء الحويجة".

وأضافت، أنه "بعد التحقيق معهما اعترفا بانتمائهما للعصابات الإرهابية واشتراكهما بعدة عمليات إجرامية بينها قتل أحد المواطنين قبل نحو ٢٠ يوماً، فضلاً عن اشتركهما في عمليات نقل الأسلحة والمواد الغذائية إلى العناصر الإرهابية".

وأشارت الخلية إلى أن "عملية إلقاء القبض استناداً تمت لمعلومات استخبارات عن طريق المصادر حيث تم احالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية".