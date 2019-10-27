النزاهة تضبط الممثل القانوني لبلدية كركوك "متلبساً بالرشوة"

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن ضبط الممثل القانوني لمديرية بلدية كركوك "متلبساً بالرشوة".

وقالت الدائرة في بيان، إن "فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق المحافظة، انتقل إلى مديرية بلدية كركوك، وقام بضبط الممثل القانوني للمديرية متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة لقاء قيامه برفع إشارة الحجز الموضوعة على أحد العقارات".

وأضافت الدائرة، أنه تم "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".