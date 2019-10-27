قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف عن دور الأكراد فى قتل الارهابي أبو بكر البغدادي

أشار مظلوم عبدى، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إلى الدور الذى قامت به قواته فى قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية عبر تغريدة بتويتر:"عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

كان مسئول بالبنتاجون، قال اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع،

موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.