التربية توجه مديرياتها في المحافظات لضرورة انسيابية الدوام بشكل طبيعي

وجهت وزارة التربية، الاحد، مديرياتها في المحافظات لضرورة انسيابية الدوام بشكل طبيعي، فيما شددت على ضرورة توجيه جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد حسن في بيان انه "في ظل الظروف الراهنة ومن اجل استقرار العملية التربوية والتعليمية وملاكاتها وللمحافظة على سير العملية التربوية وتأمين مستقبل أبنائنا الطلبة الاعزاء، نهيب بالاسرة التربوية بجميع حلقاتها الادارية والتعليمية على ضرورة المحافظة على سير الدوام الرسمي بالشكل الصحيح حرصاً على استكمال المناهج الدراسية على وفق المخطط الدراسي الممنهج لها".

واضاف ان "الوزارة وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بضرورة توجيه جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامة بصورة صحيحة".