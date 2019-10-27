مكافحة الإرهاب يعلن انتشار قواته في بعض مناطق بغداد بتوجيه من عبد المهدي

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي Icts، اليوم الاحد، عن انتشار قواته في بعض مناطق بغداد بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم، إن "قوات من جهاز مكافحة الإرهاب انتشرت في بعض مناطق بغداد"، عازيا الامر الى "حماية المنشآت السيادية والحيوية من ان تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الامنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".

وأوضح البيان، أن الانتشار جاء "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب".

من جانبه، اشار مصدر امني الى انتشار عجلات مكافحة الارهاب ، ليل امس، ضمن التقاطعات وبالقرب من جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة تحسبا من وقوع اي طارئ.