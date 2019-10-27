مجلس الوزراء: القطاع الخاص سيأخذ دوراً كبيراً بتوفير فرص عمل للعاطلين

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، أن القطاع الخاص سيأخذ دوراً كبيراً بتوفير فرص عمل للعاطلين خلال المرحلة المقبلة، فيما اشارت إلى تنفيذ القسم الأكبر من مطالب المتظاهرين على أرض الواقع.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “توجيهات الامانة مستمرة بتنفيذ حزم الاصلاح التي تصدر عن مجلس الوزراء من خلال فرق متابعة المشاريع المدرجة في تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأضاف مجيد، أن “اليوم الاحد سيشهد إصدار جدول الزيارات الى المحافظات للشهر المقبل للاطلاع على المشاريع هناك”، موضحا أن “لدى الامانة 8 فرق تتوجه الى المحافظات للوقوف على المعوقات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع”.

واوضح، أن “القطاع الخاص سيأخذ دوره في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين من خلال توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة تتولاها كل من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والزراعة، إذ ستخصص الأخيرة قطع أراض لخريجي المعاهد الزراعية والطب البيطري لإقامة تلك المشاريع وإعفائهم من شرط الضمان على اعتبار أن المشروع هو الضامن لصاحب المشروع، في حين ستقوم الدولة بالتعاقد مع أصحاب المشاريع لشراء منتجاتهم مما يخدم زيادة الانتاج الوطني والأيدي العاملة، في حين ستتولى كل من الوزارتين الأخريين تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل كلا حسب اختصاصه”.