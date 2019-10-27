الكناني: اميركا تخطط لاحداث الفوضى وتعزز وجود قواتها للهيمنة على العراق

بين المحلل السياسي حسين الكناني، الاحد، ان الادارة الاميركية عززت قواتها في العراق بأكثر من الف مقاتل بهدف فرض الهيمنة على البلاد، لافتا الى ان واشنطن تسعى الى خلق الفوضى واثارة التناحر لتسود لها الاوضاع في البلاد.

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان “الجيش الاميركي يستفيد من كل الاحداث في المنطقة من اجل تعزيز وجوده في العراق، من دون اي تنسيق او علم للحكومة العراقية”.

واضاف ان “دخول اكثر من الف مقاتل اميركي الى العراق عبر سورية، يشكل انتهاكا واضحا لسياسية الدولة، في وقت اعلنت الحكومة رفضها لهكذا خطوة”.

وبين ان “تذرع الادارة الاميركية بأنها ستنقل قواتها التي دخلت العراق الى اماكن اخرى، تعتبر مغالطة كبرى وكذب واضح، حيث تسعى الى زيادة عدد قواتها في البلاد”.

واوضح ان “اميركا تهدف من خلال وجودها في العراق الى خلق الفتن والصراعات الداخلية واحدث الفوضى من اجل فرض هيمنتها مجددا على العراق”