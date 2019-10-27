ايران تأسف بشدة للاحداث الاخيرة في العراق وتؤكد: انها تتابع التطورات بدقة

اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، عن الاسف العميق للاحداث الاخيرة في العراق والتي ادت الى مصرع واصابة العشرات وتخريب الممتلكات العامة، مؤكدا بان ايران تتابع التطورات بدقة وحساسية.

وذكرت وكالة فارس الايرانية نقلا عن موسوي ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي المؤكد عليها بوضوح في بيانات وتصريحات المرجعية الدينية وكذلك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن "الاسف العميق للاحداث الاخيرة في العراق والتي ادت الى مصرع واصابة العشرات من الافراد وتخريب الممتلكات العامة وكذلك مصادرة المطالب الشعبية وتصاعد حدة العنف"،

مبينا اننا على "ثقة بان الحكومة والشعب العراقي والمرجعية يمكنهما التغلب على المشاكل والمبادرة الى اعمار العراق في ظل التلاحم والتضامن".

واشار موسوي الى ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ تاسيس العراق الجديد كانت على الدوام داعمة للحكومة والشعب العراقي ووضعت في الظروف الحساسة طاقاتها تحت تصرف البلد الجار والصديق والشقيق العراق".