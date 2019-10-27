العراق تلقى تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاحد، عن مصدرين عراقيين قولهما إن العراق تلقى تأكيدا لنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي من داخل سوريا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين قوله، اليوم: "أكدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي أنه قتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".

هذا، وقد أفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل الارهابي أبو بكر البغدادي في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ "بيان هام" يخص السياسة الخارجية، اليوم الأحد. من جانبه، قال ترامب في تغريدة له على "تويتر" أن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.