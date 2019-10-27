مصادر تكشف عن مقتل زوجتين للبغدادي وتفاصيل أخرى حول تصفيته

كشفت مصادر في البنتاغون لمجلة "نيوزويك" الأمريكية عن بعض تفاصيل العملية الخاصة للقوات الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش الارهابي" أبو بكر البغدادي، وأدت إلى مقتله.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون لم يذكر اسمه لـ"نيوزويك"، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي.

وأضاف المسؤول أن الارهابي البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

وأشارت مصادر في البنتاغون إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال البغدادي بأذى، لكن اثنتين من زوجاته انتحرتا بتفجير نفسيهما.

ونفذ العملية فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية وقبل تنفيذ العملية كان موقع البغدادي تحت المراقبة.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل البغدادي بعملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ"بيان هام" يخص السياسة الخارجية، اليوم الأحد.

من جانبه، كتب ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.