إيران: مصادر سورية أبلغتنا بمقتل البغدادى

قال مسؤولان إيرانيان لرويترز اليوم الأحد إن مصادر فى سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي قتل.

وقال أحد المسؤولين "أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بمقتل الارهابي البغدادى بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان". وأكد المسؤول الثانى ذلك.

كان مسئول بالبنتاجون قد قال، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع،

موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.

وأضاف المسئول ، "أنه بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب فى شمال غربى سوريا، حيث كان البغدادى هدفا لعملية سرية للغاية فى آخر معقل للمتطرفين فى سوريا".

وكشف أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن "الهدف القيم" هو قتل البغدادى، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.