نيوزويك نقلا عن مسؤول امريكي: مقتل الارهابي ابو بكر البغدادي بغارة بسوريا

بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الأحد، في تغريدة على تويتر، أن "شيئاً كبيراً حصل للتو"، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيُدلي بتصريح مهمّ الساعة 13,00 ت غ

بالتزامن، ألمحت وسائل اعلام أميركية إلى احتمال أن يكشف ترمب مقتل الارهابي ابو بكر البغدادي.

وأفادت نيوزويك نقلاً عن مسؤول عسكري امريكي أن "القوات الأميركية شنت غارة استهدفت، زعيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي، بعد أن وافق ترمب على العملية قبل حوالي أسبوع".يتبع..