الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ثورة المحرومين وثورة الفيسبوك حقائق وأهوال وفتن في طريق الإنتظار

التعليقات

مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ... الموضوع :

الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا

محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ... الموضوع :

دعوة لكسر قيود الدراسات العليا

ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ... الموضوع :

طريق الحرير

رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ... الموضوع :

العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل

Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

سيد محمد : موفق ان شاء الله ... الموضوع :

القانون المنفرد...

Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ... الموضوع :

إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف

سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ... الموضوع :

ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!

أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ... الموضوع :

اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس