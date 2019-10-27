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قائد سرايا عاشوراء يكشف عن مؤامرة كبيرة لاستهداف التشيع والمقاومة وسط وجنوب العراق


كشف امر سرايا عاشوراء كاظم الجابري، عن مخطط امريكي "اسرائيلي" سعودي لضرب المقاومة الاسلامية والتشيع في العراق وتحديدا وسط وجنوب البلاد.

وقال الجابري في حديث صحفي ان "ما حصل من احداث رافقت المظاهرات امس الجمعة، هو ضربة انسانية في العراق ولمن تباكى على حقوق الانسان في قضية مظاهرات 1/10 ورد القوات الامنية في تلك اللحظة ليرى ماذا فعل المندسين وسط المظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق المظلومين بالعراق" مستدركا "نحن مع من يطالب بحقوق الشعب العراقي لكن يجب ان نحافظ على النظام السياسي وحرمة المقرات الاسلامية التي دافعت عن الاسلام ولبت الفتوى ونظمت الناس".

واضاف ان "طريقة استهداف المقرات الاسلامية دلالة واضحة على استهداف للإسلام في العراق والتشيع بصورة خاصة وعلى الشيعة في الجنوب والوسط ان يعوا ان هؤلاء يريدون ان يقضوا على الحس الاسلامي في البلاد".

واشار الجابري الى وجود "مؤامرة كبيرة ركبت موجة المظاهرات من اجل تنفيذ مخطط "اسرائيلي" واضح اعترفوا هم بصريح العبارة على الفضائيات وقالوا نحن مدعومين من "اسرائيل" على الرغم من ان جرحى المجاهدين لم تجف لغاية الان جراء الحرب مع عصابات داعش الارهابية".

وتساءل الجابري "لماذا هذه الفتنة في مناطق الوسط والجنوب؟ الم يقل الاعداء باننا سنحول معركتنا الى هذه المناطق وهذا دليل واضح على المؤامرة الاسرائيلية الامريكية السعودية الاماراتية الهدف منها النيل من الشيعة بالعراق لتحويل المعركة الى جنوب البلاد وارباك الوضع الامني فيها حيث هم يريدون القضاء على حس المقاومة في المناطق الشيعية" منوها "على من يطمح لتحقيق هذا المخطط عليه ان يعي ان الملايين يقفون ويدعمون النظام العراقي وعليهم ان يدركوا هذا جيدا"

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