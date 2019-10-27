الشابندر يدعو المتظاهرين للعودة الى منازلهم: "انتفاضتكم اختطفت"

دعا السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، ليل السبت، المتظاهرين الى العودة لمنازلهم، معتبرا أن "الانتفاضة قد اختطفت"، محذرا من مخطط دولي اقليمي "خطير".

وقال الشابندر في تغريدة له على موقع تويتر، "أيها العراقيون الشرفاء ، عودوا الى بيوتكم ، فان انتفاضتكم قد اختطفت كما توقعنا"، مضيفا "لاتسترخصوا دمائكم الزكية وقودا في صراع الاطراف السياسية القذرة على السلطة والسرقة".

واشار الشابندر، الى "مخطط دولي اقليمي خطير لم يتوقف يوما واحدا عن العمل من اجل تدمير العراق وشعبه".