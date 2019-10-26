الفتح يطالب عبد المهدي بالوقوف امام الاعمال التخريبية ويقف الى جانبه في تنفيذ واجباته للتصدي لها

اصدر تحالف الفتح بيانا طالب فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالوقوف امام الاعمال التخريبية التي وقعت في بغداد والمحافظات مؤكدا ان التحالف يقف الى جانبه ويشد على ايديه في تنفيذ واجباته في التصدي لاي عمل تخريبي يهدف الى اشاعة الفوضى وترويع الامنين وفيما يلي نص البيان :

بِسْم الله الرحمن الرحيم

نوكد مرة اخرى ان التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة حيث يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير الحماية لها

كما نود التأكيد ان امن المواطنين وحماية المصالح العامة والخاصة مقدما على اَي امر اخر

لذلك ندعوا السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باصدار اوامره الواضحة والصريحة للاجهزة الأمنية الى توفير وضبط الأمن في جميع المناطق والوقوف بوجه الاعمال التخريبية من حرق وقتل ونهب وغيره والتي تتنافى مع مطالب وخطوات المتظاهرين السلميين

امن العراق وسلامة ابناءه أمانة في اعناقكم ايها الشرفاء من ابناء الأجهزة الأمنية البطلة

◦ وأننا نقف معكم ونشد على ايديكم في تنفيذ واجباتكم في التصدي لأي عمل تخريبي يهدف الى إشاعة الفوضى وترويع الأمنين

تحالف الفتح

بغداد