قوات مشتركة تشرع بحملة أمنية للقبض على عدد من المتهمين باحراق مبنى مجلس الديوانية

افاد مصدر امني من داخل محافظة الديوانية، اليوم السبت، قيام قوات مشتركة بتنفيذ حملة امنية للقبض على عدد من المتهين بحرق مبنى مجلس المحافظة.

وقال المصدر، ان : "قوة مشتركة من الفرقة 19 من الجيش العراقي، وقوات الصقر التابعة لقيادة عمليات الفرات الاوسط تساندها الاجهزة الامنية المحلية، شرعت بتنفيذ حملة امنية لالقاء القبض على عدد من المتهمين باحراق مبنى مجلس محافظة الديوانية".

واقتحم المتظاهرون في الديوانية، مساء امس الجمعة، مبنى مجلس المحافظة، بعد محاصرته لساعات.

وقال مصدر صحفي إن متظاهري الديوانية، قاموا بإضرام النار أمام أحد ابواب مجلس المحافظة، وانتهت محاولات اقتحامه، بدخولهم وسط المبنى واقتحام جميع المكاتب الداخلية للمجلس واضرام النار فيه".