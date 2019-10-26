عبد الواحد: ‏قوة الحرق والسلب والفرهود والقتل هي التي اقتحمت القنوات الاعلامية

كشفت القيادية في حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، السبت، أن ‏القوة التي قامت بحرق وسلب والقتل خلال التظاهرات، هي التي اقتحمت القنوات الإعلامية، على حد قولها.

وذكرت عبد الواحد، عبر تغريدة على منصة توير، أن "‏قوة الحرق والسلب والفرهود والقتل هي ذات القوة التي اقتحمت القنوات الاعلامية وسرقت ونهبت وكسرت وحرقت وباكت (سرقت) حتى مصروف الجيب للموظفين".

وأضافت: "ابحثوا عنها ستجدون هذه القوة الملثمة المجهولة الهوية هي من تحرق مقراتكم وتقتل وتمثل بالجثث". ومضت بالقول: "دولة رئيس الوزراء حاسب من يخلق فوضى فانت مسوؤل".

وكانت عدد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام تعرضت الى الحرق والنهب، والاستهداف على يد مسلحين مجهولين، مطلع تشرين الجاري، على خلفية التظاهرات التي اندلعت منذ اليوم الأول لهذا الشهر، واستمرت لمدة أسبوع، قبل ان تستأنف مرة أخرى يوم أمس الجمعة وحتى هذه اللحظة.