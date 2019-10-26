جهاز مكافحة الإرهاب يوضح بشأن إرسال قوة إلى ذي قار وحماية سجن الناصرية المركزي

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، توضيحا بشأن إرسال قوة من الجهاز إلى محافظة ذي قار.

وقال المتحدث باسم الجهاز اللواء صباح النعمان، إن "الجهاز لم يرسل أي قوات إلى محافظة ذي قار، لدينا فوج من جهاز مكافحة الإرهاب يتواجد في المحافظة".

وأضاف النعمان، ان "واجب الجهاز في محافظة ذي قار هو اسناد القوات الأمنية في حماية المنشآت السيادية والحكومية وخاصة سجن الناصرية لحمايته من العناصر غير المنضبطة التي تحاول العبث بالأمن لانشغال القوات الأمنية بحماية التظاهرات".

وتابع النعمان، "ليس مهمة جهاز مكافحة الإرهاب مواجهة المتظاهرين، بل لمكافحة الإرهاب فقط".