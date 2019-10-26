عمليات بغداد: بعض المتظاهرين اجبروا أصحاب عجلات الحمل على ازالة الحواجز الكونكريتية

حذرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بعض المتظاهرين ممن قاموا بإجبار أصحاب عجلات الحمل على ازالة الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية لحماية التجمعات البشرية أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن هذا العمل يعد مخالفة للقانون.

وقالت القيادة في بيان "إن "بعض المتظاهرين قاموا بإجبار أصحاب عجلات الحمل على ازالة الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية لحماية التجمعات البشرية أو الممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت القيادة، أن "هذا العمل من قبل العابثين يعد مخالفة للقانون، وتعدٍ واضح على أصحاب المركبات، وهو ما يحاسب عليه القانون بوصفه خرقاً للإجراءات الأمنية، لذا نهيب بالمواطنين الكرام ان يكون دورهم واضح كما عهدناهم سابقاً بعدم السماح للعابثين بتعكير صفو الأمن وإبلاغ أقرب قوة أمنية عن مثل هكذا حالات ليتم اتخاذ اللازم بحقهم، خدمةً للصالح العام".