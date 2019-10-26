الرد السريع: الوضع بميسان هادئ وسنضرب بيد من حديد من يحاول الاخلال بالأمن

أكد قائد فرقة الرد السريع ابو تراب الحسيني، السبت، أن الوضع في محافظة ميسان هادئ نسبيا، فيما شدد على أن قواته ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاخلال بالأمن في المحافظة.

وقال الحسيني في حديث صحفي إن "امس حدثت حالات كثيرة استغلها بعض الموجودين في التظاهرات، حيث تم التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة"، مؤكدا بالقول "وجهنا بحفظ الأمن والقانون".

وأضاف الحسيني، أن "الوضع في المحافظة هادئ نسبيا، وقواعد الاشتباك ستتغير مع تصاعد الموقف"، مشددا بالقول "سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاخلال بالأمن او استهداف المؤسسات العامة والخاصة".