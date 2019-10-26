اصابة ١٨ ضابطا و١٢٥ منتسبا خلال محاولة اقتحام مبنى محافظة كربلاء يوم امس

افاد مصدر امني اليوم ان عدد من ضباط ومنتسبي شرطة كربلاء قد اصيبوا بجراح مختلفة خلال محاولة بعض المندسين في التظاهرة التي حصلت يوم امس ,

واوضح المصدر ان 18 ضابطا و 125 منتسبا قد اصيبوا بجراح مختلفة خلال محاولة اقتحام بعض المندسين لمبنى محافظة كربلاء

واضاف المصدر ان مجموعة من المندسين والخارجين عن القانون قاموا بسرقة المصرف الزراعي ومن ثم حرقه بالكامل مشيرا الى ان القوات الامنية في المحافظة في اعلى درجة ضبط النفس مؤكدا ان القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى سيغير قواعد الاشتباك وان القوات الامنية لن تكون عاجزة على الرد لكل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة والخاصة مشيرا الى ان الرد سيكون قويا على الخارجين عن القانون وهناك مفاجاءات قادمة لهم .