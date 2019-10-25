فاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن حصيلة المصابين بين صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين خلال التظاهرات في محافظة البصرة بلغت 70 مصاباً حتى الآن، في حين أشار إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى مقر حكومة البصرة.

وقال المصدر إن "حصيلة المصابين بين القوات الأمنية والمتظاهرين في البصرة بلغ 70 مصاباً حتى الآن، جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع ورمي الحجارة".

وفي السياق، أشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقر حكومة البصرة مع استمرار التظاهرات".