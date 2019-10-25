قائد شرطة المثنى : لم تؤشر لدينا أية إصابة بين صفوف المتظاهرين

أكد قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود جفات، الجمعة، عدم تأشير أية إصابة بين صفوف المتظاهرين، فيما أشار إلى أن الإصابات كانت بين صفوف القوات الأمنية فقط.

وقال جفات في حديث صحفي إن "حوالي سبعة آلاف شخص تظاهروا، اليوم، في عدة مدن بمحافظة المثنى".

وأضاف ان" أعداداً من العناصر الامنية أصيبوا خلال حمايتهم للتظاهرات"، مؤكداً انه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف المتظاهرين".

وأوضح قائد شرطة المثنى، أن "المتظاهرين يتواجدون حالياً في ساحة الاحتفالات".