محافظ كربلاء : لن نسمح بالاساءة للمتظاهرين ووجهنا القوات الأمنية بإنجاح الحالة الديمقراطية

أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، أنه لن يتم السماح بالإساءة إلى المتظاهرين بالمحافظة، فيما أشار إلى توجيهه للقوات الأمنية بإنجاح الحالة الديمقراطية.

وقال الخطابي في حديث صحفي إن "القوات الامنية تتعاطى بشكل ودي مع المتظاهرين محافظة كربلاء"، مبيناً أن "الحالة طبيعية في كربلاء وتوجيهاتنا للقوات الامنية المساهمة بانجاح الحالة الديمقراطية".

وأضاف :"نحن مع اصلاح البلد ومكافحة الفساد"، مبيناً أن "المجتمع الكربلائي رأى ثورة عمل وانجازات وفرص عمل مع التغيير الاداري".

وشدد الخطابي، :"لن نسمح الاساءة الى المتظاهرين"، موضحاً أن "القوات الامنية والمتظاهرين تبادلوا الورود والاعلام العراقية".

وتابع، أن "الشعب له مطالب مشروعة وله حق المطالبة بها عبر التظاهرات"، مؤكداً أنه "كما اتينا الى مواقعنا بانتخابات يجب ان نؤمن بالتظاهرات، وواجبنا حماية المتظاهرين والتعاطي معهم بشكل حسن".

وأكد محافظ كربلاء، أنه "تم وضع أسس لإنجاز المشاريع في محافظة كربلاء وعاهدنا الشباب بتوفير فرص العمل".